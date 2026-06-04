Роспроп підробив відео Human Rights Watch про нібито загибель 76 українських родин на кордоні

Пропагандисти РФ використали сфабрикований ролик та вигадану цитату для дискредитації України

Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють відео нібито від імені міжнародної неурядової правозахисної організації Human Rights Watch. У ньому стверджується, що українські чоловіки нібито беруть із собою дружин та дітей під час спроб незаконно перетнути кордон, розраховуючи, що це убезпечить їх від дій прикордонників.

За версією пропагандистів РФ, українські прикордонники нібито відкривають по таких людях вогонь і що внаслідок цього від початку року «загинули» 76 українських родин. Крім того, у ролику наводять начебто цитату колишньої виконавчої директорки Human Rights Watch Тірани Хасан про те, що українці перебувають у «повному відчаї».

Це фейк. Такого відео немає ані на офіційному сайті Human Rights Watch, ані у соцмережах організації.

Аналіз ролика показав, що для його створення використали фото та відеоматеріали з відкритих джерел в мережі.

На офіційних ресурсах Тірани Хасан та Human Rights Watch відсутні заяви з наведеною у відео цитатою.

У Центрі протидії дезінформації також вказали, що поширене від імені HRW відео є фейковим. За словами аналітиків ЦПД, російська пропаганда систематично створює подібні підробки від імені західних медіа та правозахисних організацій задля легітимізації власних інформаційних маніпуляцій.

Цей фейк є частиною російської дезінформаційної кампанії проти України. Використовуючи ім’я Human Rights Watch, пропагандисти РФ намагаються дискредитувати українську прикордонну службу, деморалізувати суспільство та створити враження, нібито українці масово тікають з країни й використовують дітей та жінок під час спроб незаконного перетину кордону.

Як повідомляв Укрінформ, раніше росіяни поширили фейкові ролики від імені світових ЗМІ для дискредитації українських біженців.

Андрій Оленін