У Херсоні вибори мера виграв Колихаєв

На виборах міського голови Херсона переміг Ігор Колихаєв.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Херсонській міській територіальній виборчій комісії з посиланням на протоколи про результати голосування.

Ігор Колихаєв отримав 63,59% голосів виборців, за нього проголосували 34 125 виборців. За його конкурента – ексмера Херсона Володимира Сальдо віддали голоси 18 135 виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагалися народний депутат із депгрупи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (здобув 30,75% у першому турі) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.