Труханов vs Cкорик: хто переможе на одеських мерських перегонах?

Всі акценти в Одесі буде розставлено після 15 листопада, коли містяни зроблять вибір між двома "ексрегіоналами"

Хоч офіційних підсумків місцевих виборів-2020 в Одесі ще не оприлюднено, повільний дрейф електорату на підтримку проросійських сил уже засвідчили попередні результати голосування за склад міськрад міст-супутників Чорноморська та Южного. Більшість мандатів здобули тут кандидати "Опозиційної платформи – За життя", на другому-третьому місцях – представники партій "За майбутнє" та "Слуги народу". Втім, остаточні акценти буде розставлено після 15 листопада, коли завершаться мерські перегони двох "ексрегіоналів" – Геннадія Труханова і Миколи Скорика.

У цьому, власне, головна інтрига виборчої кампанії: за кого з кандидатів – засновника регіональної партії "Довіряй ділам" чи представника відверто проросійської "ОПЗЖ” – проголосують більшість одеситів? Зокрема і проєвропейськи налаштована частина електорату, що виявилась неспроможною провести у 2-й тур свого кандидата в мери і зараз постала перед дилемою – не йти на виборчі дільниці чи підтримати того, кого вважають представником олігархічних кіл або політичного проєкту з орбіти Медведчука?

Підсумки першого туру виборів засвідчили, що чаша електоральних симпатій одеситів схиляється на користь чинного мера Труханова, який уже заручився підтримкою більш як третини виборців, а "професійний опозиціонер" Скорик набрав лише 19% голосів.

Геннадій Труханов

ЯКА РІЗНИЦЯ?

На думку місцевого аналітика Ярослава Католика, найсуттєвішу відмінність між фаворитами перегонів одесити вбачають у тому, що після 2014 року кандидати в мери будували свої кар'єри на різних платформах. Труханов – у місцевому самоврядуванні, а Скорик устиг двічі поміняти партійне членство. Спершу – перекочував з «Партії регіонів» до "Опозиційного блоку", а потім до його "модернізованого варіанту" – ОПЗЖ. А на старті цьогорічної виборчої кампанії очолив одеський осередок цієї політсили, який і висунув його кандидатом на посаду міського голови.

Ярослав Католик

Власне, сама участь у мерських перегонах із Трухановим заповзятого "професійного опозиціонера" Скорика, який свого часу публічно звинуватив у "змові з владою" післямайданної України навіть Вадима Рабіновича, стривожив значну частину проєвропейськи налаштованих виборців. Зокрема, багато хто звернув увагу на аргументацію Скорика, у якого "опоблоковець" Рабінович став допитуватись: "А чому ти це зробив?" Й отримав від Скорика, за його ж словами, чітку відповідь: «Я солдат партії, мені дали таку команду виступити, я вас, як і раніше, поважаю».

Чи ж варто дивуватись, що скандальний прецедент із "солдатом партії" зайвий раз підтвердив побоювання тих одеситів, які з можливим обранням Скорика пов'язують загрозу посилення російського впливу в "морській столиці". Крім того, нагадав про події 19 лютого 2014 року біля Одеської ОДА, очолюваної Скориком, коли "ексрегіонали" організували жорстокий напад більш як двох сотень екіпірованих братків з битами на учасників мирної акції «Досить стріляти!». При цьому були безкарно побиті завезеними до місцевого санаторію бойовиками й одеські журналісти, що висвітлювали подію. Однак тільки перший заступник Скорика потрапив згодом на лаву підсудних за організацію кривавого побоїща, хоч, за словами тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, у розпорядженні слідства були також факти причетності до злочину головного одеського "ексрегіонала". Й відтоді багато хто з одеситів не виключає, що і в майбутньому "солдату партії" може надійти від путінського кума Медведчука відповідна команда...

У соцмережах навіть розгорілась гаряча дискусія щодо голосування у 2-му турі мерських виборів, де внаслідок програшу проєвропейських кандидатів, конкурують за крісло мера лише "ексрегіонали" 55-річний Труханов і 48-річний Скорик. Зокрема, голова методичного центру учасників АТО, ветеран АТО Дмитро Колцун закликав патріотично налаштованих одеситів, з огляду на "безальтернативну" ситуацію, прийти в листопаді на виборчі дільниці. Але не для того, як він зауважив, щоб "менше зло зробити більшим, голосуючи за нього. Йдемо і голосуємо "проти всіх", закреслюючи імена обох кандидатів, тим самим роблячи бюлетень недійсним. У будь-якому іншому випадку, навіть залишившись удома, ви надаєте послугу одному із зол..."

«ЗАТИСНУТИ НІС І ПРОГОЛОСУВАТИ»

Серед тих же, хто вирішив все ж таки проголосувати в другому турі, – зокрема, й Олександр Ройтбурд – відомий художник, учасник одеського Євромайдану, який виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, однак облрада з другої спроби прийняла рішення про його звільнення, попри підписаний п'ятирічний контракт і багаточисельні мітинги на його підтримку. За кого ж саме він планує голосувати і чому?

Олександр Ройтбурд

"Мій вибір між Трухановим і Скориком однозначний, – заявив Ройтбурд. – Між першим і другим кандидатами, як показав екзит-пол, не такий уже великий відрив, щоб можна було "забити" на обох: треба йти і голосувати за Труханова. Якщо навіть комусь не подобається запах – затиснути ніс, піти й проголосувати. Щоб пізніше не було зовсім сумно. Так-так, це говорю я, який 5 років тому писав: "Тільки не Труханов!"

Чи подобається мені те, як в останні роки, приміром, діють забудовники в Одесі, діяльність яких має контролювати й міськрада. Звісно, ні. Так само бажає бути кращою ситуація з пляжами, ліфтами в багатоповерхівках. Але вважаю, що в крайньому разі вести до Одеси "русскій мір", на відміну від Скорика-Медведчука, Труханов аж ніяк не зацікавлений. Тим більше, що в Росії його кілька років тому зачислили до сонму зрадників".

Коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу окремі виборчі ініціативи представників громадськості міста, експерт Комітету виборців України Анатолій Бойко зауважив, що "виборці мають право публічно висловлювати будь-яку позицію, що не суперечить Виборчому кодексу".

Анатолій Бойко

Так само кожен при голосуванні, уточнив Бойко, "може викреслити, керуючись певними мотивами, прізвища двох кандидатів на виборну посаду або проголосувати за обох. Але це не тягне за собою інших наслідків, окрім визнання недійсним такого виборчого бюлетеня. І навіть коли зіпсованих бюлетенів виявиться багато, виборча комісія може встановити результати голосування в другому турі виборів – згідно з тими бюлетенями, що визнані дійсними".

СПІЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ТА ДОСВІД

Утім, цілком іншу точку зору щодо кандидата в мери Скорика висловив впливовий громадський діяч Дмитро Голубов (екснардеп, засновник Інтернет-партії, раніше належав до прихильників Труханова, 15 лютого 2018 року Солом'янський суд Києва відпустив мера Одеси Труханова на поруки саме Голубова). Голубов пояснив свою підтримку Скорика "тотожністю позицій з найважливіших стратегічних питань розвитку Одеси».

Дмитро Голубов

- Зокрема, Микола Скорик підтримав мою ідею відродження одеських дворів, Скорик є співавтором законопроекту про повернення Одесі статусу міста «порто-франко». І найголовніше: Скорик – людина слова, що завжди ставив інтереси Одеси й одеситів понад усе", – сказав Голубов.

Підтримує Скорика також екскандидат на посаду мера Сергій Ківалов (колишній голова ЦВК, котра в 2004 році у другому турі президентських виборів визнала переможцем Януковича), наголошуючи на набутому досвіді управлінської роботи: "Ми з ним єдині в тому, що потрібно покласти край тотальній забудові історичного центру й узбережжя, деградації міського господарства, медицини та соціальних інститутів".

Варто зазначити, що Ківалов і функціонери очолюваної ним політсили також подали низку позовів до судових інстанцій щодо визнання недійсними результатів виборів міського голови і депутатів міськради. Та суди відхилили позови...

Микола Скорик

МОЖЛИВІ КОАЛІЦІЇ

Що стосується шансів кандидатів Труханова і Скорика посісти мерське крісло, то навіть за три дні до другого туру мерських виборів ніхто не береться спрогнозувати, хто стане їх переможцем. З огляду на те, що за результатами виборів-2020 до складу міськради обрано 20 представників партії "Довіряй ділам" (26,19%) і 18 – від "Опозиційної платформи – за життя" (23,66%). Так само ухиляються керівники передвиборчих штабів та осередків політсил від прогнозів, хто і з ким формуватиме депутатську більшість, яка потрібна для голосування за актуальні проєкти рішень.

"Позиція партії "Довіряй ділам" полягає в тому, що коментарі з приводу формування депутатської більшості у міськраді можливі тільки по завершенні виборчого процесу з обрання мера Одеси", – зазначила речниця партії Марія Яницька в розмові з кореспондентом Укрінформу.

В обласному виборчому штабі "Партії Шарія" теж не змогли дати надати відповіді на питання, з ким представники цієї політсили готові поєднувати зусилля для ухвалення важливих рішень.

"Це актуальне, слушне запитання, – сказала координатор штабу Наталія Стратинська", – але сформулювати відповідь зможемо вже після офіційного підбиття підсумків виборів міського голови. У крайньому разі – не раніше п'ятниці, 13 листопада".

І лише лідер Одеської облорганізації партії "Європейська солідарність" Петро Обухов, що здобув третє місце у першому турі мерських перегонів, оприлюднив своє бачення щодо можливих конфігурацій депутатської більшості Одеської міськради 9-го скликання.

Петро Обухов

"До складу такої коаліції можуть увійти представники партій "Довіряй ділам" і "ОПЗЖ". Хоча вірогідна більшість і в складі депутатів "ОПЗЖ", "Партії Шарія" і "Слуги народу". Або в конфігурації "Довіряй ділам", "Слуга народу" та "Європейська солідарність", – зазначив Обухов.

На думку лідера фракції, у складі фракції "Слуга народу" до міськради увійшли багато пристойних людей, з якими можна поєднувати зусилля при голосуванні за вирішення нагальних проблем мегаполіса. Зокрема, при впровадженні електронного квитка у міському транспорті, розвитку веломережі та прокладенні нових ліній трамвайного сполучення. Однак доцільніше визначати й погоджувати з депутатськими фракціями зусилля заради досягнення пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку міста після підбиття підсумків другого туру мерських перегонів.

Михайло Аксанюк, Одеса