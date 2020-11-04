У Коростені переміг мер, який керує містом із 1998 року

У Коростені переміг мер, який керує містом із 1998 року

Укрінформ
На виборах мера Коростеня, що на Житомирщині, перемогу отримав Володимир Москаленко, який керує містом із 1998 року. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Коростень Офіційний Інформаційний.

«За офіційними результатами, які надала Коростенська ТВК, переможцем на посаду Коростенського міського голови став нині діючий мер Володимир Москаленко», - йдеться у повідомленні.

За Москаленка свої голоси віддали 6836 виборців. Розрив між лідерами виборчих перегонів Володимиром Москаленком (від партії «Наш край») та Віталієм Науменком («Слуга народу») становить 1037 голосів.

На посаду мера балотувалися 8 кандидатів.

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Явка на виборах у Коростені зафіксована на рівні 32,62%.

67-річний Володимир Москаленко вперше обраний на посаду Коростенського міського голови у 1998 році й з того часу його переобирали на всіх наступних виборах.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів, Москаленко набирав 6801 голос, що становило 38,8%. Другим був Науменко з 5673 голосами, а це 32,4%.

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