У Коростені переміг мер, який керує містом із 1998 року

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Коростень Офіційний Інформаційний.

«За офіційними результатами, які надала Коростенська ТВК, переможцем на посаду Коростенського міського голови став нині діючий мер Володимир Москаленко», - йдеться у повідомленні.

За Москаленка свої голоси віддали 6836 виборців. Розрив між лідерами виборчих перегонів Володимиром Москаленком (від партії «Наш край») та Віталієм Науменком («Слуга народу») становить 1037 голосів.

На посаду мера балотувалися 8 кандидатів.

Явка на виборах у Коростені зафіксована на рівні 32,62%.

67-річний Володимир Москаленко вперше обраний на посаду Коростенського міського голови у 1998 році й з того часу його переобирали на всіх наступних виборах.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми підрахунками голосів, Москаленко набирав 6801 голос, що становило 38,8%. Другим був Науменко з 5673 голосами, а це 32,4%.