Головою Калуської ОТГ обрали Андрія Найду - ЦВК

Головою Калуської ОТГ в Івано-Франківській області обрали Андрія Найду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Тут зазначено, що за Андрія Найду проголосували 11155 виборців громади, що становить 45,07% голосів виборців. Загалом на посаду голови Калуської ОТГ змагались 11 кандидатів, серед них – самовисуванець, ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Андрій Найда з 2009-го очолював «Калуський трубний завод», кандидат технічних наук, автор п'яти патентів на винаходи, 20 наукових праць, двох успішно впроваджених на виробництві рацпропозицій. З 2015-го – депутат Калуської міської ради, де представляє партію «Свобода».

Як повідомляло агентство, 25 жовтня в Україні відбулись чергові місцеві вибори.

Фото: vikna.if.ua