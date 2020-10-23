Обираючи лідерів, не позбавляємося від відповідальності підтримувати лад і порядок

Всі ми – жителі й «будівничі» нашого спільного земного дому, України

Завтра інформаційний простір навколо нас зміниться – не буде навали передвиборчої агітації, політичних обіцянок і закликів від учасників виборчих змагань. Завтра в тиші ми зважимо всі «за» і «проти», адже попереду чекає відповідальний момент – обрати, кому ми віддамо свій голос.

Це ще один початок шляху, на який ми з вами станемо після 25 жовтня і прямуватимемо найближчі кілька років. Всі ми є подорожуючими на цьому шляху, які мають спільну мету – прагнення мирного, щасливого й благополучного життя у незалежній процвітаючій державі. І лише разом, об’єднані цією метою і бажанням рухатися вперед, допомагаючи одне одному, та з Божою допомогою, ми зможемо її досягти.

Всі ми – жителі й «будівничі» нашого спільного земного дому, України. І як за будинком потрібно завжди доглядати, вчасно лагодити, прибирати, щоби там було чисто, надійно, затишно і безпечно, так і ми пам’ятаймо, що обираючи певних людей на виборні посади, не позбавляємося від відповідальності підтримувати лад і порядок. Ми не перекладаємо відповідальність на інших, ми їм довіряємо на нашому шляху йти попереду, але прекрасно бачимо всі їхні рухи і дії.

Усіх майбутніх обранців закликаю пам’ятати про відповідальність не лише перед людським законом, а й перед Богом, Який знає і бачить все. Не зловживайте довірою людей, не говоріть неправди і пам’ятайте: мати владу не гріх, але гріх нею зловживати!

Тож нехай Господь направить всіх нас на правильний шлях, дарує мудрість і зваженість у рішеннях.

#Церква_з_Тобою

Митрополит Епіфаній

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