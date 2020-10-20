Центрвиборчком сформував новий склад Івано-Франківської обласної ТВК
Укрінформ
Центральна виборча комісія сформувала новий склад Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії у кількості 14 членів.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії 20 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“Комісія сформувала новий склад Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії”, - ідеться в повідомленні.
У ЦВК нагадали, що рішення прийняте у зв’язку з достроковим припиненням 19 жовтня повноважень усього складу зазначеної ТВК.
За даними ЦВК, новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб.
Яку повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.