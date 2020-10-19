ЦВК достроково припинила повноваження Франківського обласного тервиборчкому

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії.

Рішення прийнято на засіданні Центрвиборчкому 19 жовтня, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Як встановила ЦВК, Івано-Франківська обласна ТВК у встановлений законодавством строк не здійснила заходів із забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та буклетів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів обласної ради, що порушує їхні права і права виборців.

“Відтак, ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Івано-Франківською обласною ТВК Виборчого кодексу України та достроково припинила повноваження всього її складу”, - повідомили у комісії.

При цьому встановлено, що місцеві організації партій, за поданням яких до складу ТВК включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 15 години 20 жовтня подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу.

ЦВК також зобов’язала Івано-Франківську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення інформаційних плакатів та буклетів.

Окремо Центрвиборчком звернувся до Нацполіції щодо проведення перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та в разі виявлення підстав вжиття заходів реагування.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.