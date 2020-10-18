Сьогодні спливає термін передачі бюлетенів сільським, селищним та міським ТВК

У неділю, 18 жовтня, спливає термін передачі обласними тервиборчкомами бюлетенів сільським, селищним та міським ТВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Центральна виборча комісія.

"Бюлетені з виборів депутатів обласної ради уже надруковані. Сьогодні останній день, коли обласні ТВК передають їх сільським, селищним та міським ТВК", - зазначається у повідомленні Центрвиборчкому.

ДВК бюлетені мають отримати 23 жовтня.

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Як відомо, на 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори.