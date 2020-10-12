Поліція відкрила вже 290 справ щодо виборчих порушень

Поліцейські загалом відкрили 290 кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, за добу відкрито 3 такі провадження.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 290 кримінальних правопорушень: 147 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 143 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 62 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 51 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 18 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 13 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Усього упродовж доби до поліції надійшло 167 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 35, у Львівській – 33, у Житомирській – 11, у Дніпропетровській – 10, по 9 – у Запорізькій та Київській, по 8 – в Одеській та Харківській, по 6 – у Тернопільській та Черкаській, по 5 – у Івано-Франківській, Рівненській та Херсонській, по 3 – у Донецькій та Кіровоградській, по 2 – у Миколаївській, Полтавській та Сумській, по 1 – у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 3964 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Також складено 969 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.