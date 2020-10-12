Поліція відкрила вже 290 справ щодо виборчих порушень
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 290 кримінальних правопорушень: 147 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 143 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з усіх цих справ 62 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 51 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 18 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 13 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.
Усього упродовж доби до поліції надійшло 167 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 35, у Львівській – 33, у Житомирській – 11, у Дніпропетровській – 10, по 9 – у Запорізькій та Київській, по 8 – в Одеській та Харківській, по 6 – у Тернопільській та Черкаській, по 5 – у Івано-Франківській, Рівненській та Херсонській, по 3 – у Донецькій та Кіровоградській, по 2 – у Миколаївській, Полтавській та Сумській, по 1 – у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 3964 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.
Також складено 969 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.