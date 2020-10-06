У Чернівцях в.о. мера зняв кандидатуру з виборів міського голови

У Чернівцях двоє кандидатів зняли свої кандидатури з виборів міського голови. Серед них є і чинний виконувач обов'язків мера міста Василь Продан. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова міської виборчої комісії Анжела Саїнчук.

"Ми уже припинили приймати заяви від кандидатів, які знімають свої кандидатури з виборів міського голови. Наразі маємо дві заяви - від Василя Продана та від Іллі Хочя", - сказала голова комісії.

За її словами, цих кандидатів уже не буде у бюлетені, форму якого затверджуватимуть найближчим часом.

Василь Продан - чинний в.о. мера міста, секретар міськради. Був автором проєкту рішення про відсторонення від посади чинного міського голови Олексія Каспрука. Подав свою кандидатуру на місцеві вибори як висуванець від партії "Рідне місто".

Ілля Хочь - самовисуванець, Почесний консул Латвійської Республіки у Чернівецькій області.

Відтак за посаду Чернівецького міського голови змагатимуться 14 кандидатів - Олександра Фищук (самовисуванець), Галина Жук (самовисуванець), Василь Дутчак (партія «Наш край»), Михайло Яринич (партія «Народний контроль»), Роман Клічук (партія «Єдина Альтернатива»), Володимир Дідух-Кобзар (самовисуванець), Василь Максимюк (партія «Європейська Солідарність»), Юрій Ковалець (самовисуванець), Олексій Каспрук (відсторонений міський голова, партія «Пропозиція»), Юрій Бурега (партія «Батьківщина»), Руслан Цаплюк (партія «Сила і честь»), Віталій Другановський (партія «Слуга народу»), Сергій Качмарський (партія «Побратими України»), Віталій Михайлішин (партія «Команда Михайлішина»).