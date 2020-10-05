Центрвиборчком сформував дві міські ТВК на Київщині
Укрінформ
Під час засідання 4 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської та Кагарлицької міських територіальних виборчих комісій Київської області.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.
Рішення ухвалено у зв’язку з достроковим припиненням комісією 2 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначених тервиборчкомів.
Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 18 осіб, Кагарлицької міської ТВК – 17 осіб.
Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.