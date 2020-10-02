Одеський суд скасував відмову в реєстрації партії Ківалова

Одеський окружний адмінсуд визнав незаконною і скасував постанову Одеської міської територіальної виборчої комісії №56 про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Української морської партії Сергія Ківалова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці цієї політсили у Facebook.

"Одеський окружний адміністративний суд відновив справедливість, скасувавши незаконне і політично ангажоване рішення Одеської міської виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів від Української морської партії. Тим самим суд дав юридичну оцінку незаконним діям виборчкому, а також підтвердив правильність складання документів, поданих Українською морською партією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники партії також звернулися з заявами щодо діяльності посадових осіб Одеської територіальної виборчої комісії до НПУ, Генпрокуратури України, СБУ, ДБР, а також до Центральної виборчої комісії про необхідність термінової заміни голови і секретаря міськтервиборчкому.

Читайте також: Партії Ківалова відмовили у реєстрації на виборах в Одесі

Як повідомлялося, Одеська міська ТВК ухвалила рішення про відмову в реєстрації списків кандидатів у депутати до міськради від трьох партій - "Опозиційного блоку", Української морської партії Сергія Ківалова та "Блоку Едуарда Гурвіца", пославшись на недотримання гендерних квот при формуванні єдиного виборчого списку.

Коментуючи рішення тервиборчкому лідери цих політсил оприлюднили заяви щодо оскарження їх у судах та ЦВК. На їх думку, посадовці виборчої комісії не організували своєчасний розгляд документів та не поінформували суб'єктів виборчого процесу щодо синтаксичних і граматичних помилок, а також процедурних питань.