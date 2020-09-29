Партії Ківалова відмовили у реєстрації на виборах в Одесі

Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації списку Української морської партії Сергія Ківалова на місцевих виборах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у рішенні Одеського міськтервиборчкому.

"...Відмовити у реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською обласною організацією Української морської партії Сергія Ківалова у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів", - йдеться у постанові №56 міськтервиборчкому від 28 вересня.

У документі зазначається, що причиною відмови є недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.

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"Відповідно до ч. 9 ст. 219 Виборчого кодексу України, під час формування єдиного та територальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п'ятірці (у місцях з першого по п'яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі", - наголосили у ТВК.

Водночас тервиборчком зареєстрував Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.

Як повідомлялося, усього зареєстровано 18 кандидатів у мери Одеси, в тому числі чинного міського голову Геннадія Труханова.