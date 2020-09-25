На посаду мера Житомира балотуються 13 кандидатів
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксана Плис.
Свої документи подали 13 кандидатів: від «За майбутнє» Андрій Дяченко, «Батьківщина» Олена Розенблат, «Європейська солідарність» Людмила Зубко, «Пропозиція» Сергій Сухомлин, «Опозиціна платформа – За життя» Наталія Леонченко, «Слуга народу» Віктор Євдокимов, «Партія розвитку громад» Матвій Хренов, «Сила і честь» Іван Мартинчук, «Радикальна партія Олега Ляшка» Євген Демчик, «Вголос» Віталій Кирилюк, «Свобода» Сидір Кізін, «Перемога Пальчевського» Максим Мелешко, Народний рух України Олег Комісарчук», - зазначила Плис.
Серед кандидатів на посаду міського голови є чинний мер Сергій Сухомлин, ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов, сестра екснардепа Борислава Розенблата Олена Розенблат, дружина ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка Людмила Зубко.
24 вересня був останній день, коли кандидати могли подати документи для реєстрації на місцевих виборах.
Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.