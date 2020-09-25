На посаду мера Житомира балотуються 13 кандидатів

Свої документи на участь у виборах Житомирського міського голови подали 13 кандидатів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксана Плис.

Свої документи подали 13 кандидатів: від «За майбутнє» Андрій Дяченко, «Батьківщина» Олена Розенблат, «Європейська солідарність» Людмила Зубко, «Пропозиція» Сергій Сухомлин, «Опозиціна платформа – За життя» Наталія Леонченко, «Слуга народу» Віктор Євдокимов, «Партія розвитку громад» Матвій Хренов, «Сила і честь» Іван Мартинчук, «Радикальна партія Олега Ляшка» Євген Демчик, «Вголос» Віталій Кирилюк, «Свобода» Сидір Кізін, «Перемога Пальчевського» Максим Мелешко, Народний рух України Олег Комісарчук», - зазначила Плис.

Серед кандидатів на посаду міського голови є чинний мер Сергій Сухомлин, ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов, сестра екснардепа Борислава Розенблата Олена Розенблат, дружина ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка Людмила Зубко.

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24 вересня був останній день, коли кандидати могли подати документи для реєстрації на місцевих виборах.

Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.