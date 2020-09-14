ЦВК додатково розподілила 548 тисяч на місцеві вибори на Буковині

ЦВК додатково розподілила 548 тисяч на місцеві вибори на Буковині

Укрінформ
Центральна виборча комісія додатково розподілила 548,2 тис. грн на місцеві вибори в Чернівецькій області.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

"Враховуючи відповідний лист Чернівецької обласної державної адміністрації, Комісія затвердила Розподіл додаткових коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Чернівецькій області на загальну суму 548 тис. 200 гривень", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу кількох територіальних виборчих комісій у звʼязку з надходженням численних подань щодо зміни складу ТВК.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

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