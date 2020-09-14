ЦВК додатково розподілила 548 тисяч на місцеві вибори на Буковині
Укрінформ
Центральна виборча комісія додатково розподілила 548,2 тис. грн на місцеві вибори в Чернівецькій області.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.
"Враховуючи відповідний лист Чернівецької обласної державної адміністрації, Комісія затвердила Розподіл додаткових коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Чернівецькій області на загальну суму 548 тис. 200 гривень", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу кількох територіальних виборчих комісій у звʼязку з надходженням численних подань щодо зміни складу ТВК.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.