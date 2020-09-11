Концерти та "нова гречка": КВУ й далі фіксує випадки підкупу виборців

Комітет виборців фіксує, що політики і партії продовжують використовувати технологію підкупу виборців після офіційного старту виборчого процесу.

Про це сказав голова КВУ Олексій Кошель на брифінгу 11 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Говорити про підкуп виборців як порушення чинного законодавства ми зможемо лише у вівторок (15 вересня - ред.), коли перші кандидати будуть зареєстровані, офіційно відкриють рахунки і розпочнуть виборчу кампанію. Зараз ми можемо говорити про політтехнологію, яка використовується впродовж останніх двох місяців. Однак ми фіксуємо, що навіть після офіційного старту виборів політики і політичні партії продовжують використовувати технологію підкупу виборців", - зазначив Кошель.

За словами голови КВУ, зокрема, це проявляється у непрямому підкупі - масова роздача продовольчих наборів, використовується технологія так званої "нової гречки", коли виборцям роздають не продовольчі набори, а засоби індивідуального захисту. Ця технологія також прослідковується у наданні виборцям послуг дозвілля - йдеться про концертну діяльність.

"Загалом з початку серпня ми зафіксували понад 50 прикладів проведення концертів із паралельною агітацією за потенційних кандидатів або інших потенційних учасників виборів. І різноманітні благодійні заходи із роздачею товарів, послуг тощо", - сказав Кошель.

Він уточнив, що від початку виборчого процесу - з 5 вересня - у КВУ зафіксували близько 40 таких прикладів. За словами Кошеля, це вказує на те, що технології підкупу застосовуються достатньо масово.

"Цей "марафон щедрості", марафон псевдоблагодійності буде тривати ще впродовж кількох тижнів, до часу завершення реєстрації кандидатів на місцевих виборах. Окремі кандидати можуть безкарно використовувати такі технології до 24 вересня, до завершення дати реєстрації. Ми наголошуємо, що після того, коли кандидат або політична партія стають суб'єктами виборчого процесу, вся ця передвиборна псевдоблагодійність розглядається в межах чинного законодавства і передбачено достатньо жорстке покарання включно з термінами ув'язнення для окремих "благодійників", - наголосив голова КВУ.

Як повідомлялося, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.