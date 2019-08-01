Сліпачук сказала, що саме “гальмує” підсумки голосування по мажоритарці

У провадженні перебувають 13 судових позовів, розгляд яких може вплинути на встановлення підсумків голосування в одномандатних виборчих округах.

Про це заявила на брифінгу в четвер, 1 серпня, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися питання протоколів про підведення підсумків голосування. З цих 74 позовів у задоволенні 42-х було відмовлено, 5 було залишено без розгляду 14 задоволені, 13 на зараз перебувають у провадженні", - сказала Сліпачук.

Вона також поінформувала, що "сильним головним болем" ЦВК було питання, пов'язане з 64 окружною виборчою комісією, де рішенням Житомирського окружного апеляційного суду було зобов'язано зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях.

"Це рішення мало дуже серйозний вплив на час і порядок підведення підсумків голосування, тому що стосувалося як одномандатного, так і загальнодержавного виборчого округу. Я хочу повідомити, що вчора 7-й Апеляційний адміністративний суд скасував означене рішення Житомирського окружного апеляційного суду", - зазначила Сліпачук.

Вона зауважила, що інколи кандидати входять у запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли, але "це не змінює ситуацію".

Як повідомлялося, довірена особа кандидата від партії "Слуга народу" В'ячеслава Сігачова звернулася до суду з позовом визнати протиправними дії ОВК в окрузі N 64, скасувати протокол про результати голосування та зобов’язати комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів по всіх 299 виборчих дільницях.

Раніше повідомлялося, що на окрузі №64 в Житомирській області переміг народний депутат VIII скликання, член фракції БПП, самовисуванець Володимир Арешонков.

За даними ЦВК, він набрав 27,63% голосів, тоді як кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов - 26,83%. Нардеп VIII скликання Сергій Пашинський, який також балотувався на цьому окрузі, набрав 18,04% голосів.