Суд скасував перерахунок голосів на окрузі, де програв Пашинський

Апеляційний адмінсуд у Вінниці скасував перерахунок голосів у виборчому окрузі №64 з центром у місті Коростені на Житомирщині.

Про це у Facebook повідомила Алла Яковенко, прессекретар народного депутата і переможця виборів у Верховну Раду Володимира Арешонкова.

«Ми чесно виграли і вибори, і суд. Справедливість є і за неї варто боротись», - заявила Яковенко.

За інформацією місцевих ЗМІ, суд задовольнив апеляцію, врахувавши позицію Центральної виборчої комісії, яка стала на сторону ОВК та кандидата Володимира Арешонкова. Відтак, перерахунку голосів в окрузі не буде.

Раніше Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова і зобов’язав перерахувати голоси на всіх дільницях в окрузі №64 (Коростень).

Сігачов, який є позивачем у цій справі, програв 64-ий округ чинному депутату-самовисуванцю від фракції «Блок Петра Порошенка» Володимиру Арешонкову. Він обійшов кандидата від «Слуги народу» на 640 голосів. На третьому місці там опинився чинний депутат Сергій Пашинський.