У Коростені переміг народний депутат-самовисуванець

В одномандатному виборчому окрузі №64 у Коростені Житомирської області, куди вчора прибув гелікоптер зі спецпідрозділом тактично-оперативного реагування (ТОР ) для забезпечення правопорядку, переміг чинний народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" (БПП) Володимир Арешонков.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

За даними опрацювання 100% протоколів, Арешонков обійшов кандидата від партії "Слуга народу" В’ячеслава Сігачова та народного депутата, самовисуванця Сергія Пашинського.

За лідера виборчів прегонів проголосували 22 056 осіб, Сігачов отримав 21 381 голос, Пашинський - 14 375.

Як повідомлялося, 22 липня виборчий штаб партії «Слуга Народу» оприлюднив заяву щодо масових фальсифікацій, які готуються на окрузі №64.

За словами голови ОВК, станом на 8 ранку 22 липня було опрацьовано 60% протоколів. Тому було прийнято рішення оголосити перерву у роботі комісії з 9:00 до 14:00, мовляв, члени комісії потомилися.

За інформацією Вячеслава Сігачова, протоколи, які доставляють з дільниць, на вході до окружної виборчої комісії забирають невідомі люди, які не є членами комісії.

«Тут усе під посиленою охороною по периметру. Під будівлею ОВК перебуває близько 50 осіб. Усі сервери, де знаходяться протоколи також під посиленою охороною. У мене є побоювання, що протоколи можуть бути знищені», – заявив Сігачов.

Після цих заяв в понеділок, 22 липня, поліцейські спецпризначенці були направлені на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку і безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.