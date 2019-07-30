Проблемний окружком у Покровську охороняє поліція, комісія досі не працює

Приміщення окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області залишаються під охороною поліції. Станом на сьогодні виборчком не працює.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

"За рішенням окружної виборчої комісії будівлю, де знаходиться виборча документація, було передано під охорону поліцейських. Поліція забезпечуватиме охорону до моменту відновлення роботи комісії. Наразі порушень публічної безпеки та правопорядку не допущено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні комісія не працює, збереження виборчої документації забезпечують підрозділи поліції.

"Біля ОВК №50 продовжують знаходитися громадяни, які висловлюють недовіру до результатів виборів. Порушень громадського порядку немає", - поінформували у відомстві.

На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян.

"Доступ у приміщення буде відкритий, коли комісія відновить свою роботу", - додали у поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у Покровську на Донеччині сталися сутички біля окружної комісії №50 після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах. Люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, а також почали зносити шини.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції із загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці в Покровську.

В окрузі № 50 триває боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Після Требушкіна, якого висунуто партією "Опозиційний блок", і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці кандидат від партії "Слуга народу", уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова, за яку проголосували 21,23% виборців.

Між тим у вівторок, 30 липня, в Укрінформі пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську, зірвали молодики у футболках праворадикальної організації "Традиція і порядок".

Зокрема, молодики під час пресконференції вибили вхідні двері до зали Укрінформу та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба", після чого облили водою і закидали яйцями Аксьонова.

Інші учасники пресконференції - кандидат від "Європейської солідарності" Сергій Кошуков та його довірена особа Борис Овчаров — не постраждали.