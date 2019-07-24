На “проблемному” прикарпатському окрузі переміг кандидат від “Слуги народу”

В Івано-Франківській області на одномандатному виборчому окрузі № 86 (з центром у місті Долина) перемогу здобув кандидат від партії «Слуга народу» Олександр Матусевич. Він отримав на 700 голосів більше, ніж депутат і член партії «Народний фронт» Анатолій Дирів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію ЦВК.

«За» кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Матусевича проголосували 18 487 виборців, за самовисуванця Анатолія Диріва -17 787 виборців. На ОВО №86 працювали 139 виборчих дільниць, опрацьовано 100% протоколів.

Відомо, що учора ввечері поліція посилила охорону громадського порядку біля окружної виборчої комісії в Долині.

Анатолій Дирів – народний депутат і член партії «Народний фронт». Був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Також Дирів запам’ятався виборцям своїми боями з Барною за його поводження з тодішнім прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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Олександр Матусевич – депутат Івано-Франківської обласної ради, де представляє партію «Укроп». Очолює «Вигодське лісове господарство».

У Верховній Раді Матусевич обіцяє голосувати за скасування недоторканності депутатів та спрощення процедури імпічменту Президента, запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, якщо вони втратили довіру людей, а ще - розвивати «зелену» енергетику та зменшити вартість ліків шляхом ліквідації корупційних схем.