У Львові депутат Юринець домагається перерахунку голосів на 117 окрузі

Депутат ВР VIII скликання Оксана Юринець, яка балотувалася у 117 виборчому окрузі у Львові, вимагає перегляду результатів по деяких дільницях, де вона поступилася кандидату від “Голосу” Ярославу Рущишину.

Про це повідомляє Zaxid.net.

“Підставою для позову стали порушення процедури під час встановлення результатів голосування”,- йдеться у повідомленні.

Як зазначила сама Юринець, члени дільничних комісій перевозили протоколи засідань до окружної комісії не у визначених законом пакетах, а в звичайних конвертах, тому під час перевезення могли статися махінації. Підозру в Юринець викликає і те, що на деяких дільницях кількість зіпсованих протоколів перевищує 5%.

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За даними ЦВК, за Рущишина проголосували 19 937 виборців або 25,12%. Юринець підтримали 18 827 або 23,77% виборців.