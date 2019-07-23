ЦВК лишилося порахувати 2,5% протоколів: до Ради проходять п’ять партій

ЦВК опрацювала 97,51% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,12% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,03%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,12%, ВО "Голос" – 5,84%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,02%, у партії "Сила і честь" - 3,81% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,04%.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.