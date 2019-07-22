Бюлетені з Коростеня до ЦВК везтимуть у супроводі гелікоптера із спецназом

Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Сьогодні, 22 липня, з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені", - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що поліцейські спецпризначенці направлені на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Як повідомлялося, супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції.