ОПОРА оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів

Громадянська мережа "ОПОРА" оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів виборців на виборах у Верховну Раду України.

Дані розміщені на сайті ГО "ОПОРА".

Так за даними ГО "ОПОРА" на позачергових виборах до Верховної Ради політичні партії отримали:

"Слуга народу" - 43,2% ( похибка 1%, нижня межа - 42,2%, верхня межа - 44,2%)

Опозиційна платформа - За життя - 13% (похибка 1%, нижня межа - 12%, верхня межа - 14%).

"Європейська солідарність" - 8,2% (похибка 0,5%, нижня межа - 7,7%, верхня межа - 8,7%)

"Батьківщина" - 8,1% (похибка 0,4%, нижня межа - 7,7%, верхня межа - 8,5%)

Голос 5,7% (похибка 0,6%, нижня межа - 5,1%, верхня межа - 6,3%).

З результатами паралельного підрахунку голосів Радикальна партія Ляшка отримала 3,9%, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,4%. Партія Шарія - 2,3%, "Свобода" - 2,2%, "Громадянська позиція" - 1%, інші - 3,2%.

Зазначається, що ОПОРА направила 1305 навчених та зареєстрованих спостерігачів паралельного підрахунку голосів (ППГ) до національно репрезентативної випадкової вибірки виборчих дільниць.

Спостерігачі ППГ оцінювали якість проведення дня голосування і фіксували офіційні результати. ППГ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів і точності офіційних результатів. На відміну від екзитполів, для ППГ потрібно не запитувати громадян про те, як вони проголосували, а збирати дані з виборчих дільниць за допомогою спеціально навчених спостерігачів.

В ОПОРІ також заявили, що остаточні результати виборів до Верховної Ради, які оголосить ЦВК, на 99% мають відповідати даним паралельного підрахунку голосів.