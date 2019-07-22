Кандидати від "ЄС" на Тернопільщині не проходять до Ради

На Тернопільщині кандидати від "Європейської Солідарності" цьогоріч не проходять до парламенту.

Про це свідчать попередні дані підрахунку голосів на округах, де балотувалися Олег Барна і Тарас Юрик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Олег Барна добре запам’ятався українцям тим, що «віртуозно» виносив з трибуни парламенту тодішнього Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Ще він мав конфлікт восени 2015-го у студії телеканалу NewsOne з депутатом Юрієм Чижмарем, а через два роки активісти "Автомайдану" біля парламенту закидали нардепа яйцями.

Були й шарпанини із "свободівцем" Юрієм Левченком, представником команди кандидата в Президенти Зеленського Святослава Юраша.

Цього разу Барна не проходить у своєму окрузі, тут лідирує представник партії "Слуга народу" Володимир Гевко – тернопільський підприємець, громадський діяч та науковець.

Не вдалася спроба стати депутатом і рідному брату Олега Барни — Степану, донедавна голові Тернопільської ОДА.

Балотуючись у Тернополі від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, Степан Барна програв цьогорічні перегони Андрію Богданцю, кандидату від "Слуги народу", заступнику директора "Тернопільської птахофабрики".

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І депутат-порошенківець Тарас Юрик, брат якого – Зіновій, колишній заступник голови Тернопільської облдержадміністрації також не пройшов по 165 мажоритарному округу. Там сильнішим виявився засновник компанії "Агропродсервіс", відомий аграрій Іван Чайківський, який переконливо проходить у парламент.