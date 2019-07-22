Лідер фракції "Народний фронт" Бурбак не потрапляє до Ради

За результатами підрахунку понад 50% протоколів, на всіх округах Чернівецької області лідирують представники партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані ЦВК.

Найбільшу підтримку виборців отримав висуванець цієї партії по мажоритарному виборчому округу №204 адвокат Валерій Божик - майже 52%. На цьому окрузі він з великим відривом перемагає у чинного нардепа, лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, який з результатом понад 22% посідає друге місце. Тут опрацювали 50% протоколів.

Зі значним відривом від конкурентів перемагає і кандидатка від пропрезидентської партії по виборчому округу №201 з центром у Чернівцях вчителька початкових класів Олена Лис. За результатами понад 60% опрацьованих протоколів вона набирає майже 35%. Другим іде чинний депутат від Народного фронту та багаторічний мер Чернівців (з 1994 по 2011 роки) Микола Федорук із результатом 13%. На третьому місці - представник "ОПЗЖ" Віталій Михайлішин - 12%.

У 202 виборчому окрузі представник партії "Слуга народу", начальник відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Максим Заремський отримує більш як 36%. На другому місці - чинний нардеп від фракції "БПП" Іван Рибак, який набирає 16,8% голосів виборців. Тут опрацьовано понад 95% протоколів.

Перемогу, хоч і з меншим відривом від конкурентів, здобуває представник партії "Слуга народу" і на виборчому окрузі №203 спортивний журналіст Георгій Мазурашу. За результатами підрахунку 83% протоколів представник провладної партії набирає майже 26% голосів виборців. Його найближчий конкурент, висуванець партії "ОПЗЖ" Михайло Жар отримує майже 20% голосів. Чинний депутат від БПП Григорій Тіміш поки на четвертому місці з результатом 12,2%.