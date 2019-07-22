Ця виборча кампанія “побила” агітаційний рекорд за 25 років — КВУ

Наявність матеріалів незаконної агітації стало однією з ключових проблем парламентських виборів.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця кампанія є рекордною за історію спостереження нашою організацією, тобто рекордною за останні 25 з половиною років щодо фактів незаконної агітації», - сказав Кошель.

Він зазначив, що за оцінкою спостерігачів КВУ найбільше незаконної агітації було поширено від імені політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок». Також наявні незаконні матеріали ще від п’яти політсил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина»), а також низки кандидатів в одномандатних округах.

За його словами, упродовж 20-21 липня в регіонах України було розміщено значну кількість матеріалів, які мали ознаки прихованої та прямої агітації на користь окремих політичних партій та кандидатів у депутати. Але, як зазначив Кошель, ці матеріали переважно не містили прямих закликів голосувати за чи проти певних політичних партій, однак були виконані у тій же стилістиці та кольоровій гаммі.

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Як зазначили у КВУ, окремою проблемою стало поширення реклами кандидатів і політичних партій в інтернеті впродовж 20-21 липня.

У день голосування спостерігачі КВУ також повідомляли про масову смс-розсилку повідомлень для виборців із закликом проголосувати за чи проти певних кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.