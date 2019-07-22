КВУ заявляє про випадки втручання поліції у виборчий процес

Спостерігачі від Комітету виборців України у виборчих округах 207 та 210 помітили втручання з боку поліції під час голосування.

Про це повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

"21 липня заступник голови ОВК №207 Андрій Чефранов повідомив, що представники поліції здійснюють перевірку особистих речей громадян на вході до приміщення ОВК. Причиною цього було вказано безперервні анонімні повідомлення про можливі замінування", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КВУ, у день голосування у виборчому окрузі 210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) ряду представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу. Адвокат громадської організації звернувся із заявою до ДБР про зловживання представниками поліції службовими повноваженнями.

Крім того, раніше, 19 липня, за повідомленням спостерігачів КВУ, під час засідання ОВК №207 (центр – м. Корюківка), на якому відбувалася передача виборчої документації до ДВК, представники Національної поліції на три години заблокували роботу комісії. Офіційною причиною було вказано проведення слідчих дій стосовно законності встановлення камер відеоспостереження. Члени ОВК сприйняли такі дії правоохоронців як тиск, у зв'язку з чим головою ОВК подана заява до Державного бюро розслідувань.

"На думку спостерігачів, такі дії представників поліції значною мірою можна трактувати як політично вмотивовані", - йдеться у дописі.

Фото: КВУ.