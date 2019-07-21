КВУ заявляє про масову незаконну агітацію у "день тиші" та день виборів

Під час передвиборчої кампанії у рамках позачергових виборів до ВР спостерігалася масова незаконна агітація у "день тиші" (20 липня) та безпосередньо в день виборів.

Про це на пресконференції "Національний екзитпол'2019 – парламентські вибори" в Укрінформі сказав голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

"Основні тенденції на дочасних парламентських виборах: масова незаконна агітація у день виборів та різке збільшення агітаційних матеріалів за останню ніч та ранок напередодні дня виборів. Ми спостерігаємо появу нових агітаційних матеріалів, зокрема у Миколаєві. Це сотні фактів, що надійшли на наші гарячі лінії", - сказав Кошель.

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За його словами, зафіксовано факти, коли члени виборчої комісії одягнуті у футболки з брендом або кольором певної партії або ж мають на одязі прикріплені значки із зображенням.

"Усі ці факти є агітацією, і ми закликаємо Національну поліцію оперативно реагувати. За кожен борд, футболку, листівку передбачено відповідальність, штрафи. Україні вкрай необхідні прецеденти притягнення до відповідальності за незаконну агітацію у день виборів та "день тиші". Такі дії є неповагою виборців та демократичних стандартів виборів", - наголосив Кошель.

Він також поінформував, на виборах працює понад 1800 спостерігачів Комітету виборців України, а також працює 50 мобільних груп цієї організації.