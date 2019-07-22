Парламентські вибори в Україні відбулися — ЦВК
Укрінформ
Позачергові вибори народних депутатів України відбулися, при цьому подій, які би поставили під сумнів їх проведення, не було.
Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Таких подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було, вона є такою, що звершилася", - зазначила Сліпачук та підкреслила, що "вибори парламентські відбулися".
Нині, за її словами, ЦВК переходить до процесу підрахунку голосів та подальшого приймання протоколів ОВК.
Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбувалося голосування на позачергових парламентських виборах.