Парламентські вибори в Україні відбулися — ЦВК

Позачергові вибори народних депутатів України відбулися, при цьому подій, які би поставили під сумнів їх проведення, не було.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Таких подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було, вона є такою, що звершилася", - зазначила Сліпачук та підкреслила, що "вибори парламентські відбулися".

Нині, за її словами, ЦВК переходить до процесу підрахунку голосів та подальшого приймання протоколів ОВК.

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбувалося голосування на позачергових парламентських виборах.