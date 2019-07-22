Понад 14,7 мільйона українців не прийшли на вибори

У позачергових виборах до Верховної Ради не взяли участі понад 14,7 млн українців.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, за даними ЦВК, кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, становить 14 млн 718 тисяч 556.

Таким чином, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори. Явка склала 49,84%.

За результатами національного екзит-полу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).