На 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць уже завершилося голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 18-ту годину (за Києвом - ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях", - сказала вона.

За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.

Також Бернацька поінформувала, що на дільниці в Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.

Крім того, вона розповіла, що о 18.30 за київським часом завершиться голосування і закриється дільниця в посольстві України в Ірані, о 19.00 - в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.

"Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)", - додала секретар ЦВК.

Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються поБернацьказачергові парламентські вибори.