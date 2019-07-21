На 15 закордонних дільницях уже завершилося голосування — ЦВК
Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на 18-ту годину (за Києвом - ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях", - сказала вона.
За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.
Також Бернацька поінформувала, що на дільниці в Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.
Крім того, вона розповіла, що о 18.30 за київським часом завершиться голосування і закриється дільниця в посольстві України в Ірані, о 19.00 - в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.
"Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)", - додала секретар ЦВК.
Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.
Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються поБернацьказачергові парламентські вибори.