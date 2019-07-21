Дані Національного екзитполу оголосять о 20.00 в Укрінформі

Офіційні результати Національного екзитполу щодо результатів дочасних парламентських виборів буде оголошено в неділю 21 липня о 20.00.

Про це на пресконференції “Національний екзитпол`2019 – парламентські вибори” в Укрінформі заявив член Наглядової Ради Національного екзитполу`2019 Андрій Горбачик.

“Дані екзитполу на 18.00 годину будуть оголошені о 20.00. Поточні дані ми дамо о 22.00 (станом на 20.00). Усе, що оприлюднюють ЗМІ від імені Національного екзитполу — це неофіційно та протизаконно. Ми проти всіляких витоків та трактувань даних Національного екзитполу. Вже багато є соціології екзитпольної у інформаційних джерелах, зокрема, на 112 телеканалі. Нічому не вірте”, - сказав Горбачик.

Нагадаємо, сьогодні українці обирають новий парламент.