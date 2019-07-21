Каструлю, яка стала "героїнею" дня виборів, замінили на сейф

У Кіровоградській області на одній з виборчих дільниць хотіли використовувати замість сейфа звичайну каструлю.

Про це у Facebook повідомила користувач Валентина Стеценко.

На її думку, глава виборчкому таким чином намагався перешкоджати проведенню виборів.

Повідомляється, що проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку сейф.

Нагадаємо, в першому турі виборів Президента України на окремих ділянках для зберігання бюлетенів використовували холодильник і каструлю, про що повідомляв депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.