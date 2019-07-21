Проблеми з протоколами й штампом “Вибув”: голова ЦВК розповіла про порушення

Більшість із дільниць, які не відкрилися вчасно о 8 годині ранку, запізнилися з відкриттям через технічні причини.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова ЦВК розповіла, що на дві ДВК в ОВО №27 та №132 додатково додруковували і довозили бюлетені, оскільки на бюлетенях для голосування в одномандатних виборчих округах було неправильно проставлено штамп "Вибув".

Крім того, Сліпачук зауважила, що на деяких дільницях були затримки з відкриттям у зв'язку з ротацією керівного складу дільниць, а на ДВК в Донецькій області в ОВО №46 члени комісії однієї з дільниць заздалегідь підписали протокол про підсумки голосування.

Також вона додала, що у Києві невчасно відкрилися п'ять дільниць. Так, за її даними, на одній із столичних дільниць не могли знайти ключ, а на іншій голова комісії забула ключі вдома.

Брифінг у ЦВК / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

До того ж, як розповіла голова ЦВК, на одній київській дільниці була затримка з відкриттям, оскільки голова та секретар комісії похилого віку й "у них була дещо повільніша реакція на відкриття дільниці о 8-ій годині ранку", а на двох дільницях додатково перераховували бюлетені.

"На думку ЦВК, загальна цифра, яку я озвучила, - 27 дільниць із майже 30 тисяч, у принципі говорить про те, що процес розпочався належним чином", - наголосила Сліпачук.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбувають позачергові парламентські вибори.