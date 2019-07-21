В Україні працюють усі ДВК, 27 комісій відкрилися із запізненням
Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Лише 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну 8-ї години ранку", - сказала вона.
Водночас Сліпачук підкреслила, що більшість із вказаних дільниць запізнилися з відкриттям на 10-20 хвилин через технічні причини.
Водночас голова ЦВК підкреслила, що наразі працюють всі ДВК.
Як повідомляє Нацполіція у Facebook, станом на 11-ту годину всі дільничні виборчі комісії відкриті та працюють в штатному режимі.
Зазначається, що також до підрозділів поліції надійшло 382 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.
Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.