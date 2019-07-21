В Україні працюють усі ДВК, 27 комісій відкрилися із запізненням

Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій тільки 27 ДВК не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лише 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну 8-ї години ранку", - сказала вона.

Водночас Сліпачук підкреслила, що більшість із вказаних дільниць запізнилися з відкриттям на 10-20 хвилин через технічні причини.

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Водночас голова ЦВК підкреслила, що наразі працюють всі ДВК.

Як повідомляє Нацполіція у Facebook, станом на 11-ту годину всі дільничні виборчі комісії відкриті та працюють в штатному режимі.

Зазначається, що також до підрозділів поліції надійшло 382 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.