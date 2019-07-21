Вибори Верховної Ради у Молдові проходять без порушень і скарг

Громадяни України, які проживають на території Республіки Молдова, включаючи її Придністровський регіону, голосують на позачергових виборах народних депутатів України на двох виборчих дільницях - при Посольстві України в Кишиневі і в Консульстві в місті Бєльци.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Як зауважила голова виборчої комісії при Посольстві України в Молдові Олена Крондева, виборчі дільниці відкрилися у встановлений Центрвиборчкомом час, голосування проходить у нормальному режимі, жодних інцидентів і скарг з боку виборців не зареєстровано.

До виборчих списків на двох дільницях у Молдові внесені більш як 65 тисяч громадян України з правом голосу.

Посольство України в Молдові запрошує всіх взяти участь у голосуванні на виборах депутатів Верховної Ради України.