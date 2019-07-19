Boney М, Полякова, Maruv, Федишин: хто за кого “співав” перед виборами

Використання концертних і шоу-технологій стало однією з головних форм передвиборчої агітації в останні тижні кампанії.

Про це заявив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок, повідомляє пресслужба КВУ.

«При цьому концертні та шоу-технології масово використовувалися не лише політичними партіями, але й кандидатами в одномандатних округах. У багатьох округах ця технологія стала головною для місцевих політиків. У частині населених пунктів концерти за сприяння політиків відбувалися щокілька днів із залученням різних виконавців. В результаті могло скластися враження, що на деяких округах частіше співали й жартувати артисти, аніж реально говорили кандидати», — зазначив Рибачок.

Так, у Харківській області в ОВО №178 (м. Балаклія) фактично щодня, починаючи із 14 липня, відбувалися концерти за сприяння різних кандидатів. За сприяння Д. Добкіна («Опозиційний блок») у районних центрах округу концерти проводила Ольга Полякова, за сприяння А. Русецького (самовисування) виступали співачки Tarabarova та Ольга Цибульська, а також гурт Boney М.

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У Харкові в ОВО №172 14 липня на День родини відбувся великий концерт за активною участю міського голови Г. Кернеса (№3 у виборчому списку партії «Опозиційний блок»). Серед виконавців: І. Федишин, С. Бабкін, Maruv.

У Сумській області 17 липня у місті Конотоп (ОВО №160) відбувся фестиваль «Зіркове літо» за участю груп «Фрістайл» та «Авіатор». Фестиваль організовано за сприяння кандидата І. Молотка. Фестиваль рекламувався під гаслом «Все буде молотОК».

У Житомирі в ОВО №62 13 липня на майдані Корольова відбувся концерт гурту "Без обмежень". Захід відбувся в рамках свята День вулиці Михайлівської, яке започаткував кандидат-самовисуванець І. Гундич.

При цьому в КВУ зазначають, що деякі концертні заходи відбувалися за участю органів місцевого самоврядування, однак як піар-привід їх використовували кандидати в народні депутати.

“Іноді до організації того чи іншого концертного заходу були залучені відразу кілька кандидатів. Так, у Костополі (ОВО №156) Рівненської області святкування Дня міста відбулося за сприяння одразу трьох кандидатів у народні депутати України (В. Кльова, О. Данильчука, К. Павловської), що було зазначено в афіші заходу. Крім цього, пік концертних технологій в промислових містах Сходу та Півдня на виборах може мати місце 21 липня під час святкування Дня металурга”, — пояснилив соцмережі “Фейсбук” у Комітеті виборців.