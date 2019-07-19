Опоблок запустив у центрі Харкова заборонений з початку АТО феєрверк

Партія "Опозиційний блок" запустила нічний феєрверк під час масової агітації на площі Свободи, незважаючи на те, що салюти і феєрверки заборонені у Харкові з 2014 року.

Про це розповіла на брифінгу начальник відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області Олена Баранник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із заявою про використання феєрверку напередодні ввечері під час масової агітаційної акції на площі Свободи в поліцію ніхто не звертався", - зазначила Баранник.

За її словами, організатори подали заяву до Харківської міськради про проведення акції, де були зазначені всі заходи на площі. "Однак міськрада не зверталася до суду, щоб заборонити проведення акції з феєрверком".

"Міськрада не вважала порушенням використання феєрверків, а ухвалене раніше рішення про заборону використання піротехніки у Харкові назвала рекомендаційним", - пояснила Баранник.

Порядок під час багатотисячної акції на площі Свободи, пролунало на брифінгу, забезпечували працівники поліції охорони, за що їм заплатили до 140 тис. грн.

Як розповів кореспонденту Укрінформу координатор харківської ОПОРИ Микола Зінченко, напередодні ввечері допізна на площі Свободи тривав концерт зірок української естради під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса і за підтримки партії "Опозиційний блок": "Концерт зібрав до десяти тисяч глядачів. Запрошені артисти, включаючи Ірину Білик, зі сцени відкрито закликали громадян підтримати на виборах висуванців Опоблоку".

Концерт завершився близько 23:00 масштабним феєрверком, вогні якого було видно у всіх районах міста.

Як повідомлялося, у березні 2014 року Харківська міськрада заборонила салюти і феєрверки у Харкові на період проведення АТО.