Передвиборчі дивацтва на Харківщині: кандидат від

Передвиборчі дивацтва на Харківщині: кандидат від "ЄС" знявся на користь опоблоківця

Укрінформ
Харківська область – найважливіший регіон України: 2,1 млн виборців

В області 14 виборчих округів, половина з них – у Харкові. В одномандатних округах балотується 159 кандидатів, 1 кандидат знявся: секретар Лозівської міськради Сергій Коба, якого висунула політична партія "Європейська Солідарність", відмовився від виборів на користь голови Харківської облради Сергія Чернова, який іде від партії "Опозиційний блок".

ЦЕНТР ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ТЯЖІННЯ ХАРКІВ

Відомий на всю країну Харківський міський голова Геннадій Кернес йде на вибори до Верховної Ради за списком партії "Опозиційний блок", утвореної в результаті злиття партій "Довіряй справам", "Відродження", "Наші" і "Партії Миру". Причому "Довіряй справам" створена Кернесом разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим як партія мерів. За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, це чисто мажоритарний проект, щоб набрати необхідну кількість депутатів для більшості у майбутній Верховній Раді. Партійний список "Опоблоку" очолює харків'янин Євген Мураєв, третій у списку – Геннадій Кернес.

Геннадий Кернес
Геннадій Кернес

У коментарі журналістам з приводу об'єднання партій Кернес сказав, що це зроблено "для реалізації децентралізації на місцях".

Глава партії "Наші" Євген Мураєв, зі свого боку, підкреслив у розмові з журналістами, що ставка зроблена на підтримку опозиціонерів у регіонах.

В регіоні діє і "Опозиційна платформа – За життя!" Юрія Бойка. Платформа займає стійке місце в настроях російськомовного електорату області.

ПРО ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ

Чому політсили, які позиціонують себе як опозиція, не об'єднуються, щоб збільшити шанси пройти до Верховної Ради?

"Є принципові розбіжності: "платформа" Бойка прагне зближення – нехай в економічних цілях – зі східним сусідом, а "Опоблок" на словах виступає за "свій шлях" для України. Хоча справжня позиція "Опоблоку", опорою для якого стали міські чиновники, в якому б місті вони не працювали, стає зрозумілою, враховуючи останні події у Харкові, пов'язані з "наїздом" керівництва міськради на волонтерський намет на площі Свободи, перейменуванням нинішнього проспекту Петра Григоренка на проспект сталінського маршала Жукова і відновленням знесеного активістами патріотичних організацій бюста Жукову у Немишлянському районі Харкова", – вважає харківський політик, ексдепутат Харківської міськради Дмитро Маринін.

За його словами, не виключено, що у новому складі ВР буде одна коаліція і дві опозиції.

Владимир Мысик
Володимир Мисик

"Практично усі кандидати в нардепи по мажоритарних округах у Харкові – креатура Геннадія Кернеса. Це і нардеп, хлібний магнат Володимир Мисик – округ №172, що об'єднує частину Індустріального та Московського районів, де виробляють п'яту частину промислової продукції міста і де розташовані ХТЗ та "Електроважмаш". Володимир Мисик відомий створенням торгової марки "Кулиничі" (хліб) та мережі доступних за цінами мінікафе, і тому конкурентів в окрузі у нього немає. Користується підтримкою Кернеса і нардеп Олександр Грановський (округ №169, центральний Київський район Харкова) – особа, близька до кіл експрезидента Порошенка. На Грановського вже є зафіксовані правопорушення щодо можливого підкупу виборців, причому у низці зустрічей з виборцями він брав участь разом з Геннадієм Кернесом, де звучали обіцянки щодо ремонту доріг, під'їздів, покрівлі, інженерних комунікацій, пільгового встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання, покращення транспортного сполучення та обрізки дерев і навіть обіцянки пільгового лікування катаракти і протезування зубів.

В одному ряду з протеже Кернеса – нардеп чотирьох скликань ВРУ, а нині безпартійний самовисуванець Валерій Писаренко (округ №168 – центральний Шевченківський район Харкова), який раніше обирався в тому числі від Партії регіонів", – пояснив Дмитро Маринін.

За його словами, старі-нові є і у списках "Опозиційної платформи – За життя!"

СТАРІ –«НОВІ» І «НОВІ»–СТАРІ

"В окрузі №170 (Московський район Харкова) фаворитом від партії є діючий нардеп Дмитро Святаш – депутат вже четвертого скликання, колишній співвласник корпорації "Автоінвестбуд", який торгував і російськими автомобілями. Святаш – перший кандидат, якого у Харкові після передвиборчого телеефіру облили зеленкою активісти "Національного корпусу".

Константин Немичев
Костянтин Немічев

Показово, що кандидатом у нардепи по цьому округу як самовисуванець йде лідер харківського "Національного корпусу" Костянтин Немічев. За фактом зеленки порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство". Цікаво, що білборди Святаша харків'яни бачать в підкреслено яскраво-зеленому кольорі", – зазначив Дмитро Маринін.

Щодо конкуренції, то, за словами Дмитра Мариніна, "ЄС" Петра Порошенка набере на Харківщині свої 5 відсотків: “Прохідний бал отримають і кандидати від партії Тимошенко – "захисниці знедоленого народу". А от "Слуга народу" – під питанням: кандидатами від партії заявлені маловідомі люди, які не мають політичного досвіду. Наприклад, в окрузі №168 за мажоритарним списком балотується безпартійний депутат Харківської міськради (фракція "Самопоміч") Марія Мезенцева, відома як чемпіонка України з сучасних танців і захисниця гендерної рівності".

Або ще: в окрузі №169 від партії "Слуга народу" йде запорізький відеоблогер Олександр Куницький – неординарна особа, що має ізраїльський паспорт і вже виключена по лінії ЦВК списків кандидатів. Втім, суд відновив Куницького, що викликало чергову негативну реакцію ЦВК – боротьба триває.

Виталий Хомутынник / Фото: Дмитрий Ларин
Віталій Хомутинник / Фото: Дмитро Ларін

З інших кандидатів, чиї імена відомі у Харкові, – це нардеп, кандидат від "Опоблоку" Віталій Хомутинник (округ 171 – Немишлянський, частина Індустріального і Слобідського районів Харкова, де розташовані великі заводи). Це той самий нардеп, який пообіцяв Кернесу відновити звалений активістами пам'ятник маршалу Жукову. Серед самовисуванців тут – Сергій Кушнарьов, молодший брат Євгена Кушнарьова, губернатора Харківської області у 2000-2004 роках, одного із засновників та ідеологів "Партії регіонів", який загинув у результаті нещасного випадку на полюванні в січні 2007 року.

Конкуренцію Кушнарьову вирішив скласти і самовисуванець Андрій Лесик – соратник Віктора Медведчука. У 2015 році Андрія Лесика обрали депутатом Харківської міськради від партії "Відродження". Проте вже у травні 2016 року його виключили з фракції і позбавили депутатських повноважень через те, що він прийшов на святкування 9 травня з георгіївською стрічкою, чим викликав незадоволення харків'ян-патріотів і офіційного Києва. Кернес, який тоді орієнтувався на Порошенка, ініціював відставку Лесика, а той продовжує в судах відстоювати свою правоту.

Александр Фельдман
Олександр Фельдман

І ще про конкуренцію: в окрузі № 174 (Новобаварський, Холодногірський район Харкова) самовисуванцем йде п'ятикратний нардеп Олександр Фельдман, самовисуванець і співголова партії "Наш край", свого часу близької до адміністрації президента Порошенка. Фельдман вважається власником найбільшого у Східній Європі ринку "Барабашово". Останнім часом на захист підприємців ринку стали представники праворадикальних сил, яких адміністрація ринку звинувачує у рейдерському захопленні бізнесу. Саме тут під час конфлікту активістів та охорони ринку побили журналіста, оператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка. Порушено кримінальну справу, четверо підозрюваних відправлені під домашній арешт з електронними браслетами.

Партія "Слуга народу" виставила проти Фельдмана Вікторію Алексейчук – доцента кафедри криміналістики Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На президентських виборах вона була членом окружної виборчої комісії від Володимира Зеленського.

Дмитрий Добкин
Дмитро Добкін

Якщо говорити про кандидатів, які балотуються в округах Харківської області, тут не так багато відомих постатей, хоча є примітні. Взяти хоча б округ № 178 – Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони області. Серед кандидатів – чинний народний депутат Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"). Примітним його робить той факт, що він – молодший брат відомого нардепа від "Опоблоку", колишнього мера Харкова і колишнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, якого також включено до списку "Опоблоку" під №15.

Чи складуть Дмитру Добкіну конкуренцію кандидат від "Слуги народу", голова Балаклійської райради Олександр Литвинов і кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Белокудря – аграрний бізнесмен, депутат облради та ексголова Ізюмської райдержадміністрації – велике питання: Дмитро Добкін набагато частіше миготів на екранах телевізорів у новинах про діяльність Верховної Ради як людина, яка час від часу таємничо ховається за колоною в залі, а потім з'являється у гарному настрої.

Ще приклад: в окрузі № 181 (Зміївський, частина Харківського району), раніше – «парафії» нардепа Євгена Мураєва, цього разу балотується його дружина, як кажуть – колишня: Валерія Мураєва, причому не від "Опоблоку", а як самовисуванка. Вона – депутатка облради і донька харківського бізнесмена Олега Таранова.

Дмитрий Шенцев
Дмитро Шенцев

Нарешті, в окрузі № 176 (Зміївський і частина Харківського району) кандидатами "засвітилися" висуванець від "Опоблоку", неодноразовий народний депутат Дмитро Шенцев – і голова правління "Харківгазу" (газ усім потрібен!) Дмитро Новицький ("Опозиційна платформа – За життя!"). У битві за голоси виборців бере участь також кандидат від "Слуги народу", президент благодійного фонду "Слобідський край" і батько шістьох дітей Олександр Счисленок.

Як збудуться прогнози аналітиків і чи підтвердяться оцінки політиків – покажуть позачергові вибори до Верховної Ради, до яких лишаються лічені дні.

Світлана Лігостаєва, Харків

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-