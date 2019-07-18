Передвиборчі дивацтва на Харківщині: кандидат від "ЄС" знявся на користь опоблоківця

Харківська область – найважливіший регіон України: 2,1 млн виборців

В області 14 виборчих округів, половина з них – у Харкові. В одномандатних округах балотується 159 кандидатів, 1 кандидат знявся: секретар Лозівської міськради Сергій Коба, якого висунула політична партія "Європейська Солідарність", відмовився від виборів на користь голови Харківської облради Сергія Чернова, який іде від партії "Опозиційний блок".

ЦЕНТР ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ТЯЖІННЯ – ХАРКІВ

Відомий на всю країну Харківський міський голова Геннадій Кернес йде на вибори до Верховної Ради за списком партії "Опозиційний блок", утвореної в результаті злиття партій "Довіряй справам", "Відродження", "Наші" і "Партії Миру". Причому "Довіряй справам" створена Кернесом разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим як партія мерів. За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, це чисто мажоритарний проект, щоб набрати необхідну кількість депутатів для більшості у майбутній Верховній Раді. Партійний список "Опоблоку" очолює харків'янин Євген Мураєв, третій у списку – Геннадій Кернес.

Геннадій Кернес

У коментарі журналістам з приводу об'єднання партій Кернес сказав, що це зроблено "для реалізації децентралізації на місцях".

Глава партії "Наші" Євген Мураєв, зі свого боку, підкреслив у розмові з журналістами, що ставка зроблена на підтримку опозиціонерів у регіонах.

В регіоні діє і "Опозиційна платформа – За життя!" Юрія Бойка. Платформа займає стійке місце в настроях російськомовного електорату області.

ПРО ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ

Чому політсили, які позиціонують себе як опозиція, не об'єднуються, щоб збільшити шанси пройти до Верховної Ради?

"Є принципові розбіжності: "платформа" Бойка прагне зближення – нехай в економічних цілях – зі східним сусідом, а "Опоблок" на словах виступає за "свій шлях" для України. Хоча справжня позиція "Опоблоку", опорою для якого стали міські чиновники, в якому б місті вони не працювали, стає зрозумілою, враховуючи останні події у Харкові, пов'язані з "наїздом" керівництва міськради на волонтерський намет на площі Свободи, перейменуванням нинішнього проспекту Петра Григоренка на проспект сталінського маршала Жукова і відновленням знесеного активістами патріотичних організацій бюста Жукову у Немишлянському районі Харкова", – вважає харківський політик, ексдепутат Харківської міськради Дмитро Маринін.

За його словами, не виключено, що у новому складі ВР буде одна коаліція і дві опозиції.

Володимир Мисик

"Практично усі кандидати в нардепи по мажоритарних округах у Харкові – креатура Геннадія Кернеса. Це і нардеп, хлібний магнат Володимир Мисик – округ №172, що об'єднує частину Індустріального та Московського районів, де виробляють п'яту частину промислової продукції міста і де розташовані ХТЗ та "Електроважмаш". Володимир Мисик відомий створенням торгової марки "Кулиничі" (хліб) та мережі доступних за цінами мінікафе, і тому конкурентів в окрузі у нього немає. Користується підтримкою Кернеса і нардеп Олександр Грановський (округ №169, центральний Київський район Харкова) – особа, близька до кіл експрезидента Порошенка. На Грановського вже є зафіксовані правопорушення щодо можливого підкупу виборців, причому у низці зустрічей з виборцями він брав участь разом з Геннадієм Кернесом, де звучали обіцянки щодо ремонту доріг, під'їздів, покрівлі, інженерних комунікацій, пільгового встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання, покращення транспортного сполучення та обрізки дерев і навіть обіцянки пільгового лікування катаракти і протезування зубів.

В одному ряду з протеже Кернеса – нардеп чотирьох скликань ВРУ, а нині безпартійний самовисуванець Валерій Писаренко (округ №168 – центральний Шевченківський район Харкова), який раніше обирався в тому числі від Партії регіонів", – пояснив Дмитро Маринін.

За його словами, старі-нові є і у списках "Опозиційної платформи – За життя!"

СТАРІ –«НОВІ» І «НОВІ»–СТАРІ

"В окрузі №170 (Московський район Харкова) фаворитом від партії є діючий нардеп Дмитро Святаш – депутат вже четвертого скликання, колишній співвласник корпорації "Автоінвестбуд", який торгував і російськими автомобілями. Святаш – перший кандидат, якого у Харкові після передвиборчого телеефіру облили зеленкою активісти "Національного корпусу".

Костянтин Немічев

Показово, що кандидатом у нардепи по цьому округу як самовисуванець йде лідер харківського "Національного корпусу" Костянтин Немічев. За фактом зеленки порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство". Цікаво, що білборди Святаша харків'яни бачать в підкреслено яскраво-зеленому кольорі", – зазначив Дмитро Маринін.

Щодо конкуренції, то, за словами Дмитра Мариніна, "ЄС" Петра Порошенка набере на Харківщині свої 5 відсотків: “Прохідний бал отримають і кандидати від партії Тимошенко – "захисниці знедоленого народу". А от "Слуга народу" – під питанням: кандидатами від партії заявлені маловідомі люди, які не мають політичного досвіду. Наприклад, в окрузі №168 за мажоритарним списком балотується безпартійний депутат Харківської міськради (фракція "Самопоміч") Марія Мезенцева, відома як чемпіонка України з сучасних танців і захисниця гендерної рівності".

Або ще: в окрузі №169 від партії "Слуга народу" йде запорізький відеоблогер Олександр Куницький – неординарна особа, що має ізраїльський паспорт і вже виключена по лінії ЦВК списків кандидатів. Втім, суд відновив Куницького, що викликало чергову негативну реакцію ЦВК – боротьба триває.

Віталій Хомутинник / Фото: Дмитро Ларін

З інших кандидатів, чиї імена відомі у Харкові, – це нардеп, кандидат від "Опоблоку" Віталій Хомутинник (округ 171 – Немишлянський, частина Індустріального і Слобідського районів Харкова, де розташовані великі заводи). Це той самий нардеп, який пообіцяв Кернесу відновити звалений активістами пам'ятник маршалу Жукову. Серед самовисуванців тут – Сергій Кушнарьов, молодший брат Євгена Кушнарьова, губернатора Харківської області у 2000-2004 роках, одного із засновників та ідеологів "Партії регіонів", який загинув у результаті нещасного випадку на полюванні в січні 2007 року.

Конкуренцію Кушнарьову вирішив скласти і самовисуванець Андрій Лесик – соратник Віктора Медведчука. У 2015 році Андрія Лесика обрали депутатом Харківської міськради від партії "Відродження". Проте вже у травні 2016 року його виключили з фракції і позбавили депутатських повноважень через те, що він прийшов на святкування 9 травня з георгіївською стрічкою, чим викликав незадоволення харків'ян-патріотів і офіційного Києва. Кернес, який тоді орієнтувався на Порошенка, ініціював відставку Лесика, а той продовжує в судах відстоювати свою правоту.

Олександр Фельдман

І ще про конкуренцію: в окрузі № 174 (Новобаварський, Холодногірський район Харкова) самовисуванцем йде п'ятикратний нардеп Олександр Фельдман, самовисуванець і співголова партії "Наш край", свого часу близької до адміністрації президента Порошенка. Фельдман вважається власником найбільшого у Східній Європі ринку "Барабашово". Останнім часом на захист підприємців ринку стали представники праворадикальних сил, яких адміністрація ринку звинувачує у рейдерському захопленні бізнесу. Саме тут під час конфлікту активістів та охорони ринку побили журналіста, оператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка. Порушено кримінальну справу, четверо підозрюваних відправлені під домашній арешт з електронними браслетами.

Партія "Слуга народу" виставила проти Фельдмана Вікторію Алексейчук – доцента кафедри криміналістики Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На президентських виборах вона була членом окружної виборчої комісії від Володимира Зеленського.

Дмитро Добкін

Якщо говорити про кандидатів, які балотуються в округах Харківської області, тут не так багато відомих постатей, хоча є примітні. Взяти хоча б округ № 178 – Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони області. Серед кандидатів – чинний народний депутат Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"). Примітним його робить той факт, що він – молодший брат відомого нардепа від "Опоблоку", колишнього мера Харкова і колишнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, якого також включено до списку "Опоблоку" під №15.

Чи складуть Дмитру Добкіну конкуренцію кандидат від "Слуги народу", голова Балаклійської райради Олександр Литвинов і кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Белокудря – аграрний бізнесмен, депутат облради та ексголова Ізюмської райдержадміністрації – велике питання: Дмитро Добкін набагато частіше миготів на екранах телевізорів у новинах про діяльність Верховної Ради як людина, яка час від часу таємничо ховається за колоною в залі, а потім з'являється у гарному настрої.

Ще приклад: в окрузі № 181 (Зміївський, частина Харківського району), раніше – «парафії» нардепа Євгена Мураєва, цього разу балотується його дружина, як кажуть – колишня: Валерія Мураєва, причому не від "Опоблоку", а як самовисуванка. Вона – депутатка облради і донька харківського бізнесмена Олега Таранова.

Дмитро Шенцев

Нарешті, в окрузі № 176 (Зміївський і частина Харківського району) кандидатами "засвітилися" висуванець від "Опоблоку", неодноразовий народний депутат Дмитро Шенцев – і голова правління "Харківгазу" (газ усім потрібен!) Дмитро Новицький ("Опозиційна платформа – За життя!"). У битві за голоси виборців бере участь також кандидат від "Слуги народу", президент благодійного фонду "Слобідський край" і батько шістьох дітей Олександр Счисленок.

Як збудуться прогнози аналітиків і чи підтвердяться оцінки політиків – покажуть позачергові вибори до Верховної Ради, до яких лишаються лічені дні.

Світлана Лігостаєва, Харків