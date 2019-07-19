Гендерні квоти: у Раду балотуються 1314 жінок та 4515 чоловіків

У виборах до Верховної Ради беруть участь 23% жінок-кандидаток та 77% чоловіків, при цьому чотири з 10 партій, які мають високий рейтинг, не дотрималися гендерної квоти у виборчих списках.

Про це свідчать результати гендерного моніторингу виборів станом на 19 липня, які є в розпорядженні Укрінформу.

«Загалом у виборах бере участь 5831 кандидат – 1314 жінок (23%) та 4515 чоловіків (77%). Хоча жінок-кандидаток менше, вони не менш мотивовані до участі у виборах – враховуючи пропорцію зареєстрованих кандидатів, жінки рідше відмовляються від участі у виборах», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, були проаналізовані списки та кандидати від партій по мажоритарних округах 10 партій, які мають високий рейтинг та/або регіональну підтримку: «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Голос», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч», «Сила і честь» та «Слуга народу».

В результаті з’ясувалося, що 4 з 10 партій не дотримались квоти. Так, в списках «Голосу» 28% жінок, «Громадянської позиції» – 24%, «Європейської солідарності» – 29%, «Сили і честі» – 24%, зазначається у повідомленні.

Водночас партії «Батьківщина» (30%), «Опозиційний блок» (38%), «Опозиційна платформа – За життя» (33%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (41%), «Самопоміч» (35%), «Слуга народу» (33%) норму виконали.

Однак, як зазначається, навіть ті партії, які дотрималися квоти, часто ставили жінок на малопрохідні позиції.

«У першій половині списків жінок вдвоє менше, ніж в другій. З шести партій, що дотримались квоти, лише «Самопоміч» має у першій половині свого списку 32% жінок. Партія «Слуга народу» в першій половині партійного списку номінувала лише 11% жінок, «Опозиційна платформа – За життя» – 16%, «Громадянська позиція» – 20%, «Батьківщина» та «Сила і честь» – по 21%. Що стосується решти партій – у «Голосу» 24% жінок в першій половині списку, в «Опозиційного блоку» та «Радикальної партії Олега Ляшка» – по 29%, і тільки у «Європейської солідарності» та «Самопомочі» – відповідно 30% та 32%», - йдеться у повідомленні.

При цьому жінок-кандидаток в одномандатних округах удвічі менше, ніж у партійних списках, - лише 16%.

«Враховуючи кандидатів від десяти партій, «позаду» – західний регіон України, де жінок серед кандидатів лише 13%. Лідери «негативного рейтингу» – Закарпатська область (3%) та Волинь (0%). Дещо краща ситуація на півдні та сході. «Попереду» – центр та Північ, хоча і тут показник невисокий, тільки 20%. Найкраще жінки представлені в м. Київ (26%) та в Черкаській області (27%). Відповідно прогнозується, що з мажоритарних округів буде обрано вкрай мало жінок. Формального дотримання квоти в списках кандидатів недостатньо для представництва жінок на рівні 30% серед кандидатів, що будуть обрані за списками, та загалом у Верховній Раді», - підкреслюється у повідомленні.

Наголошується також, що ключовою у досягненні більш збалансованого представництва жінок у виборчому процесі та в політиці є роль партій. З понад 5800 кандидатів, які беруть участь у виборах, 4151 висунуті партіями. Кандидати, які мають ресурсну підтримку від партій, мають більші шанси на обрання. Саме партії можуть сприяти тому, щоб жінки, які становлять 54% населення України, були представлені у Верховні Раді хоча б на рівні 30%.

Гендерний моніторинг позачергових виборів народних депутатів України, призначених на 21 липня 2019 року, проводить Український жіночий фонд у партнерстві з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин (НДІ) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, наприкінці травня 2019 року громадські організації звернулися до лідерів партій із закликом запровадити добровільні 30-відсоткові гендерні квоти. На думку активістів, завдяки цьому склад Верховної Ради краще представлятиме українське суспільство, половину якого становлять жінки. Серед тих, хто підтримав заяву, – профільні організації та понад 20 громадських діячів, журналісток і гендерних експертів.