Суд дозволив депутату-втікачу Онищенку балотуватися в Раду
Укрінформ
Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов народного депутата Олександра Онищенка до ЦВК і дозволив йому балотуватися у народні депутати.
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі суду.
"17 липня позов Олександра Онищенка було задоволено. Було визнано протиправною і скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року", - зазначила працівниця відомства.
Вона додала, що рішення суду зобов’язує ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати.
Онищенко має намір взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93 округу в Київській області.