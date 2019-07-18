Суд дозволив депутату-втікачу Онищенку балотуватися в Раду

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов народного депутата Олександра Онищенка до ЦВК і дозволив йому балотуватися у народні депутати.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі суду.

"17 липня позов Олександра Онищенка було задоволено. Було визнано протиправною і скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року", - зазначила працівниця відомства.

Вона додала, що рішення суду зобов’язує ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати.

Як відомо, 5 липня, Верховний суд підтвердив своє рішення про правомірність відмови ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Онищенка. ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, зокрема, тому, що позивач протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів не проживав в Україні. Своє перебування за межами України позивач пояснив участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну.

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Онищенко має намір взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93 округу в Київській області.