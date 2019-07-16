Місце голосування змінили понад 280 тисяч українців

Місце голосування змінили понад 280 тисяч українців

Укрінформ
Понад 280 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах народних депутатів 21 липня.

Про це йдеться у переданому Укрінформу повідомленні Центральної виборчої комісії.

"15 липня завершився процес тимчасової зміни місця голосування. З 24 травня своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 280 922 українців", - поінформували в ЦВК.

Зазначається, що найбільшу кількість заяв подано від виборців Донецької області та міста Київ – 42 тисячі 642 та 21 тисячу 239 відповідно.

Відтепер, додали в ЦВК, відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.

Читайте також: ЦВК зареєструвала 1,7 тисячі міжнародних спостерігачів

Перевірити наявність виборця у Держреєстрі, а також адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця, можна за посиланням.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-