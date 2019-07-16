Місце голосування змінили понад 280 тисяч українців

Понад 280 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах народних депутатів 21 липня.

Про це йдеться у переданому Укрінформу повідомленні Центральної виборчої комісії.

"15 липня завершився процес тимчасової зміни місця голосування. З 24 травня своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 280 922 українців", - поінформували в ЦВК.

Зазначається, що найбільшу кількість заяв подано від виборців Донецької області та міста Київ – 42 тисячі 642 та 21 тисячу 239 відповідно.

Відтепер, додали в ЦВК, відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.

Перевірити наявність виборця у Держреєстрі, а також адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця, можна за посиланням.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.