Поліція Київщини відкрила шість справ щодо підкупу виборців та зловживання владою

Поліція Київської області впродовж доби відкрила 6 кримінальних проваджень, зокрема щодо підкупу виборців та зловживання владою.

Про це повідомляється на сторінці поліції у Facebook.

“Загалом за минулу добу поліція задокументувала 20 повідомлень про порушення передвиборчої агітації”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, офіційний спостерігач громадського об’єднання звернувся до поліції із заявою про те, що члени виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 94 у місті Обухів приймали заяви від кандидатів у народні депутати в неробочий час. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 364 “Зловживання владою або службовим становищем” Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У Васильківському районі відкрито кримінальне провадження за фактом підкупу виборців за ст. 160 Кримінального кодексу України. В одному з населених пунктів кандидат у народні депутати від свого імені роздавав посуд та інші матеріальні цінності, закликаючи підтримати його під час голосування.

У Вишгороді також відкрито кримінальне провадження за фактом підкупу виборців. Там невстановлені особи благодійного фонду проводили агітацію за одного з кандидатів у народні депутати під виглядом безкоштовної медичної акції.

На території Київської області громадяни продовжують розповсюджувати рекламну агітацію без вихідних даних, що є порушенням адміністративного законодавства. Поліція склала 6 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, два факти зафіксовано в Яготинському районі.