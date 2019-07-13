Менеджер Тіни Кароль спростував виступ співачки на концерті партії Медведчука

Співачка Тіна Кароль не братиме участі в концерті у Бахмуті, який має відбутися 14 липня за підтримки кандидата в народні депутати Федора Христенка від «Опозиційної платформи — за життя».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив pr-менеджер артистки Павло Орлов.

«Пресслужба Тіни Кароль спростовує інформацію про виступ співачки в агітаційному концерті у Бахмуті. Її ім’я на агітаційних листівках з’явилося без згоди співачки. Виступ Тіни Кароль у Бахмуті не відбудеться», – зазначив Орлов.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що 14 липня о 18:00 у місті Бахмуті Донецької області відбудеться концерт дяді Жори, Тіни Кароль і Наталі Могилевської на підтримку кандидата від «Опозиційної платформи — за життя».

Відповідна інформація вказана на листівці, які розповсюджуються у місті.

Фото: Громадське