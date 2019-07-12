В "ЄС" заявляють, що Порошенко не отримував жодних повісток і збирається до Страсбурга

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко проведе 17 липня у Страсбурзі низку зустрічей з новообраними членами Європарламенту та європейськими політичними лідерами.

Про це повідомляє пресслужба Євросолідарності.

Порошенко отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися заздалегідь. "В ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий Президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні. (Саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу).

Крім того, пресслужба Євросолідарності наголошує, що Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. "Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу Президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань", - стверджують у пресслужбі.

Також там додали, що "протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати від "Європейської Солідарності" – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь".

Зокрема, графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбурга. А з 22 липня він "перебуватиме у Києві на своєму робочому місці".

Як повідомлялося, ЗМІ поширили інформацію про те, що начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький викликає Петра Порошенка на допит 17 липня о 9:30 як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".