Ціна депутатського мандата. Замах на вбивство в “тихій” області

Сумщина – перша область, де відкрито кримінальне провадження по замаху на вбивство кандидата у депутати

Мова піде про ексмера Конотопа Артема Семеніхіна – кандидата у депутати на виборчому окрузі № 160, на якого у ніч на 27 червня було скоєно напад.

Семеніхін ішов від гаража до свого будинку. Невідомі завдали йому кілька ударів по голові, після чого він знепритомнів. Спершу чоловіка госпіталізували до Конотопської районної лікарні, а потім перевели до Київського інституту імені академіка Ромоданова.

Вже звідти Семеніхін виклав на своїй сторінці у Facebook власну версію того, що трапилося. На його переконання, до нападу якось причетний інший претендент на депутатський мандат у цьому ж окрузі № 160 — чинний парламентар Ігор Молоток.

Той зі свого боку категорично заперечив свою причетність до скоєння злочину й висловив готовність пройти перевірку на поліграфі.

Артем Семеніхін

Нагадаємо, що Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015-го до 2018 року. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом депутати висловили мерові недовіру та усунули з посади.

Відомий він тим, що після обрання на посаду міського голови зняв портрет тодішнього президента Петра Порошенка в робочому кабінеті, замінивши його портретом Бандери; 26 квітня 2017 року розігнав збори організації “Український вибір” Віктора Медведчука у Конотопі. У серпні 2017 року здійснив піший похід із Конотопа до Києва, намагаючись привернути увагу президента до проблем міста.

Ігор Молоток

Останнім часом Семеніхін критикував бюджетну політику міської влади. Зокрема, писав у соцмережі пости про те, що за сприяння одного з народних депутатів 55 млн грн бюджетних коштів було переспрямовано з ремонту дитячої лікарні Конотопа на ремонт Конотопського суду.

Щодо Ігоря Молотка, то він у статусі нардепа перебуває з 2012 року і обирався саме на 160 окрузі.

І Семеніхін, і Молоток – самовисуванці, й власне вони вважаються головними претендентами на депутатський мандат у цьому окрузі. Хоча конкуренцію їм, з огляду на поточні соцопитування, може скласти висуванець від партії «Слуга народу» сумчанка Тетяна Сахнюк. Її прізвище досі ніде не «світилося», але бренд партії новообраного президента Зеленського може у підсумку парламентських виборів 2019 року сказати своє вагоме слово.

Тетяна Сахнюк

Не уникнув скандалу також 157-й виборчий округ із центром у місті Суми. Там балотується чинний нардеп Олег Медуниця, а конкурують йому відразу два заступники Сумського міського голови: Володимир Войтенко і Ольга Волошина, а також ексгубернатор Юрій Чмирь.

У центрі уваги ЗМІ 2 липня опинилася Ольга Волошина. І трапилося це з подачі її колеги, теж заступника міського голови Віри Мотречко.

За словами Мотречко, її колега-посадовиця, перебуваючи у відпустці, зібрала у своєму кабінеті близько 40 людей, щоб ті писали заяви на роботу як спостерігачі на виборах від Ольги Волошиної. Про цей факт Мотречко сповістила поліцію.

Олег Медуниця

Ольга Волошина підтвердила інформацію про те, що люди, які прийшли, – це потенційні спостерігачі, які б могли працювати на виборах, і що частина з них, за її словами, – працюючі або колишні вчителі. Наразі поліція з’ясовує правомірність дій кандидатки у депутати.

Тим часом високу передвиборчу активність виявляє Юрій Чмирь. Колишній голова Сумської ОДА і нинішній депутат Сумської обласної ради, засідання якої з початку своєї каденції досі так і не відвідав, прагне потрапити до парламенту, мотивуючи це «бажанням людей».

Юрій Чмирь

«На прохання сумчан пішов на вибори. Іду в депутати як самовисуванець, безпартійний. Мій лозунг — це ваш наказ: зробити Суми містом, в якому хочеться жити», — заявив Юрій Чмирь

Однак на заваді отримати бажаний мандат може стати один рядок у біографії ексгубернатора. А саме – його робота на посаді заступника глави Адміністрації президента України з питань гуманітарного розвитку з грудня 2013-го по лютий 2014 року.

І знов-таки, говорячи про 157-й округ, не треба забувати про висуванця від партії «Слуга народу» – 35-річну директорку комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 Тетяну Рябуху.

Ще один виборчий округ у Сумській області, де варто очікувати високої конкуренції – №159.

Мішель Терещенко

Тут балотуються одночасно і мер Глухова Мішель Терещенко, і нардеп Андрій Деркач — саме той, чию групу підтримки у Глухівській міськраді Терещенко й звинувачує у всіх своїх невдачах на посаді. Терещенко висувається від політичної партії «Самопоміч», Деркач же йде самовисуванцем.

Терещенко відомий тим, що майже з початку свої каденції став опонентом влади. Причому опонував і тодішньому президенту, який дав йому українське громадянство, і голові Сумської ОДА Миколі Клочку, і працівникам правоохоронних органів, зокрема, прокуратури, і згаданому вже Андрію Деркачу.

Андрій Деркач

На своїй посаді Терещенко так і не зміг скоординувати роботу представницького органу, який через зрив низки сесійних засідань у 2018 році довго не міг ухвалити бюджет.

У цьому мер Глухова звинувачував так звану групу підтримки у міськраді нардепа Андрія Деркача.

Варто сказати, що Деркач повністю відкидає звинувачення Терещенка на свою адресу, називаючи їх вигаданими.

Згаданий округ примітний ще й тим, що тут у нардепи балотується Володимир Зеленський. Але не Олександрович, а Сергійович.

За офіційними даними, Володимир Сергійович Зеленський – безробітний сумчанин.

«Народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування», – йдеться про нього на сайті ЦВК.

Передвиборча програма кандидата в нардепи, оприлюднена там же, вміщається на одну сторінку. В ній задекларовано, що діяльність у разі обрання Володимира Сергійовича Зеленського народним депутатом буде спрямована на реалізацію завдань, розділених на чотири блоки: людина – найвища цінність; рівність усіх перед Законом та справедливість перед ним; перемога над корупцією; здорова та освічена нація.

Юрій Бова

І останній виборчий округ, на який варто звернути увагу в Сумській області, – це 162-й. Тут після того, як нинішній нардеп від цього округу Владислав Бахарєв очолив Службу зовнішньої розвідки, першим у списку фігурує голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова, який висувається від політичної партії «Сила людей». Керівник непересічний, якому є чим похвалитися на займаній посаді, насамперед у питаннях децентралізації. Втім, конкуренцію йому, знову ж таки, може скласти кандидат від «Слуги народу» – киянин Микола Задорожній.

Загалом на 6 виборчих округах Сумської області зареєстровано 81 кандидата у народні депутати.

З них 41 – від політичних партій, 40 – самовисуванців.

Із нині чинних парламентарів свою каденцію у Верховній Раді прагнуть продовжити четверо.

Сергій Ханін, Суми