У КВУ вважають, що потрібно провести другий етап виборчої реформи

Генеральний директор КВУ Олексій Кошель зазначає, що прийнятий Верховною Радою Виборчий кодекс потребує не лише доопрацювання, але й принципових змін, без яких нова виборча система не буде ефективною.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Facebook.

"Прийняття Виборчого кодексу – безперечний крок уперед. Однак, жодним чином не поділяю емоційно-переможних оцінок прийнятого Закону з боку народних депутатів. Кодекс потребує не лише доопрацювання, але й принципових змін, без яких нова виборча система не буде ефективною", - зазначив Кошель.

Водночас, він окреслив пункти, які, на його думку, потребують доопрацювання:

1. Повна заборона або максимальне обмеження політичної реклами (ТБ, радіо, зовнішня реклама). Збільшення виборчих округів до меж області потребуватиме для кандидатів досить суттєвих витрат на рекламу. До прикладу, вартість розміщення 100 бордів в межах області може коштувати близько 2 млн грн за три місяці виборчої кампанії. Причому телевізійна реклама коштує в рази дорожче. Тому заборона реклами не лише здешевлює вартість виборів у кілька разів, але й створює більш рівні можливості для кандидатів із різними фінансовими можливостями.

2. Запровадження нових механізмів голосування для громадян України, що проживають за кордоном. Головна перешкода – необхідність добиратися сотні кілометрів до виборчих дільниць, що потребує значних фінансових витрат. Через це, за найскромнішими оцінками, понад 2,5 млн громадян, що проживають за кордоном, не беруть участь у виборах. Одним із механізмів, який дозволить зняти ці бар‘єри, є голосування поштою, яке поширене у багатьох демократичних країнах.

3. Запровадження максимальної прозорості виборчих коштів, зокрема через звітування про отримання коштів та витрати коштів із рахунків виборчих фондів у режимі онлайн. Нині ми маємо можливість ознайомитися з цією інформацією лише за кілька днів до дня голосування.

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4. Розширення повноважень ЦВК. Зокрема визначити, що Центрвиборчком організовує вибори в системі вищої школи. Це один зі способів мінімізувати корупцію при виборів ректорів вишів.

5. Запровадити механізм електронного підрахунку протоколів ДВК. Відповідний законопроект розроблено попереднім складом Центрвиборчкому. Він передбачає заповнення електронних протоколів з використанням електронних підписів членів ДВК. При цьому паралельно використовуються паперові копії, що гарантуватиме безпеку від можливих кібератак. Такі норми дозволять громадянам дізнаватися результати виборів вже за кілька годин після завершення голосування і ліквідують ганебну практику багатогодинних черг і маніпуляцій при здаванні виборчої документації до ОВК.

"Також необхідно змінити дату, з якої набуває чинності Виборчий кодекс, оскільки наступні чергові парламентські вибори можуть відбутися за старим законом із паралельною (змішаною) виборчою системою", - зазначив він.

Кошель наголосив, що прийняття зазначених змін і проведення другого етапу виборчої реформи мають стати одними із завдань для парламенту 9-го скликання.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс (3112-1).

За проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців".

Новий Виборчий кодекс не буде застосовуватися на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, а набуде чинності 1 грудня 2023 року і буде діяти на послідуючих виборах.